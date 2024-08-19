Роскошная суперъяхта с туристами затонула в Италии во время торнадо

Sky News: суперъяхта Bayesian затонула на юге Италии во время торнадо

Роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Соответствующую информацию передает Sky News.

Отмечается, что крушение судна произошло у берегов Палермо, Сицилия, во время шторма. При этом известно, что сначала корабль был пришвартован в местном порту, а затем отплыл в море и встал на якорь. Однако из-за неблагоприятных погодных условий яхта затонула.

Кроме того, компания-владелец судна Camper & Nicholsons рассказала, что на борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

Ранее в августе стало известно о пропаже задержанной в Италии яхты российского миллиардера. Утверждалось, что в марте 22-метровое морское судно под названием «Алдабара», принадлежавшее бизнесмену Дмитрию Мазепину, было арестовано в порту Ольбия на итальянской Сардинии после включения миллиардера в санкционный список.