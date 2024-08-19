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12:41, 19 августа 2024Россия

Соратник Кадырова раскритиковал родителей российских срочников

Алаудинов раскритиковал родителей солдат, отказывающихся ехать в Курскую область

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов раскритиковал родителей российских солдат-срочников, которые поддерживают своих детей, отказывающихся от поездки в Курскую область. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» порассуждал о том, что родителям следовало бы одобрить решение бойцов присутствовать в приграничных регионах. «Сегодня к нам пришел враг. (...) Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика», — заявил он.

Тем срочникам, которые падут в боях, Алаудинов пообещал попадание в рай. «А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего!» — резюмировал он.

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      Анна Щербакова
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