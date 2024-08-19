Соскин: выход ВСУ из Курской области приведет к краху власти Зеленского

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут пределы Курской области, на Украине произойдет крах политики Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, положение властей Украины крайне неустойчиво из-за бедственного состояния ВСУ возле Торецка, Мирнограда и Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

Соскин считает, что решение начать провокацию в Курской области было принято из-за безысходности положения армии Украины. «Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах», — предрек эксперт. Он добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму в украинском обществе и к открытой ненависти к Зеленскому.

Ранее стало известно, что ВСУ могут готовиться к прорыву в Курской области со стороны Теткино и украинского Глухова.