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23:04, 19 августа 2024Бывший СССР

В Киеве предрекли крах власти Зеленского

Соскин: выход ВСУ из Курской области приведет к краху власти Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут пределы Курской области, на Украине произойдет крах политики Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, положение властей Украины крайне неустойчиво из-за бедственного состояния ВСУ возле Торецка, Мирнограда и Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

Соскин считает, что решение начать провокацию в Курской области было принято из-за безысходности положения армии Украины. «Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах», — предрек эксперт. Он добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму в украинском обществе и к открытой ненависти к Зеленскому.

Ранее стало известно, что ВСУ могут готовиться к прорыву в Курской области со стороны Теткино и украинского Глухова.

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      Марина Совина
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