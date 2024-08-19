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17:40, 19 августа 2024Силовые структуры

Сотрудница российской опеки получила штраф по делу о пропавшем мальчике

На Урале сотрудницу опеки оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу Далера Бобиева
Начало событий в новости Российская опекунша предстанет перед судом по делу пятилетнего Далера Бобиева
Евгения Вознесенская

Евгения Вознесенская. Кадр: РЕН ТВ

На Урале суд оштрафовал сотрудницу опеки Евгению Вознесенскую на 100 тысяч рублей по делу о пропавшем мальчике — пятилетнем Далере Бобиеве. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

По данным источника, Вознесенская признана виновной по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») из-за того, что она вовремя не проверила семью Далера Бобиева, с которым расправилась опекунша.

30 июля сообщалось, что в Екатеринбурге перед Свердловским областным судом предстанут опекунша Вероника Наумова по делу Далера Бобиева. Она обвиняется в 62 преступлениях, из которых 49 эпизодов связаны с незаконным лишением свободы, пять — с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, три — с вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, еще два — с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, расправе и мошенничестве при получении выплат. В июне 2023 года приемная мать объявила в розыск пятилетнего сына — по ее словам, ребенок самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен человек.

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      Анна Габай
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