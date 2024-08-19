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09:21, 19 августа 2024Мир

США и Южная Корея начали совместные учения на фоне критики КНДР

ABC News: США и Южная Корея начали военные учения на фоне слов КНДР о вторжении

США и Южная Корея начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, направленные на укрепление возможностей к противодействию ядерным угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом передает ABC News.

«США и Южная Корея начали ежегодные летние учения, которые призваны укрепить их совместные оборонительные возможности против ядерного потенциала Северной Кореи, обвинившей страны в отработке вторжения», — сообщает телеканал.

Учения начались через несколько часов после того, как МИД КНДР раскритиковал Вашингтон и Сеул за «провокацию» и добавил, что, таким образом, «ядерные амбиции Пхеньяна оправданы».

12 августа стало известно о начале военных учений США и Южной Кореи. Уточняется, что в рамках тренировок, которые пройдут с 19 по 29 августа, американские и южнокорейские военнослужащие будут отрабатывать в том числе навыки по реагированию на применение оружия массового поражения.

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      Дарья Устьянцева
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