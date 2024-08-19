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13:29, 19 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о готовящейся принудительной эвакуации детей из Покровска

Глава Донецкой ОВА Филашкин: 20 августа в Покровске начнется эвакуация детей

Фото: Alina Smutko / Reuters

С 20 августа начнется принудительная эвакуация детей из подконтрольного Украине Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) в сопровождении их родителей, опекунов и других законных представителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает «РБК-Украина».

По его словам, это решение было принято в связи с продвижением российских подразделений в сторону города. Филашкин также отметил, что если Вооруженные силы России будут в дальнейшем приближаться к Покровску такими темпами, местные власти усилят комендантский час.

Комендантский час уже был увеличен в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Ранее Нацполиция Украины принудительно вывезла тысячу детей из подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. Ведомство было намерено вывезти еще 3 723 ребенка.

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      Илья Таксюр
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