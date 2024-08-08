Нацполиция Украины эвакуировала более тысячи детей из занятой ВСУ части ДНР

Национальная полиция Украины сообщила об эвакуации более тысячи детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«За первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов спасены 1010 детей из 756 семей. Эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп», — указано в сообщении нацполиции.

Помимо этого, ведомство планирует вывезти еще еще 3 723 ребенка. Украинские власти мотивируют это решение вопросами безопасности.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщало о принудительной эвакуации жителей 28 населенных пунктов ДНР. Ей подлежат проживающие в них дети.