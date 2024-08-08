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14:54, 8 августа 2024Бывший СССР

Нацполиция Украины принудительно вывезла тысячу детей из подконтрольной ВСУ части ДНР

Нацполиция Украины эвакуировала более тысячи детей из занятой ВСУ части ДНР

Кадр: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины сообщила об эвакуации более тысячи детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«За первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов спасены 1010 детей из 756 семей. Эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп», — указано в сообщении нацполиции.

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Помимо этого, ведомство планирует вывезти еще еще 3 723 ребенка. Украинские власти мотивируют это решение вопросами безопасности.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщало о принудительной эвакуации жителей 28 населенных пунктов ДНР. Ей подлежат проживающие в них дети.

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      Валентин Карант
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