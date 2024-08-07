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17:25, 7 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об эвакуации жителей 28 населенных пунктов

В МВД Украины сообщили об эвакуации детей из 28 населенных пунктов в ДНР

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) была организована эвакуация жителей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве уточнили, что эвакуация проводится в 28 населенных пунктах региона. Ей подлежат проживающие в них дети.

«К эвакуации из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных общин привлечены 20 эвакуационных групп полиции и ГСЧС (Госслужбы по ЧС — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в МВД республики.

Ранее сообщалось, что украинские власти захотели принудительно эвакуировать 744 ребенка из более чем десяти населенных пунктов в подконтрольной Киеву части ДНР для переселения в другие регионы страны. Данное решение мотивировалось вопросами безопасности.

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      Екатерина Грищенко
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