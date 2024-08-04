Украина захотела принудительно вывезти 744 ребенка из части ДНР

На Украине решили принудительно вывезти 744 ребенка из подконтрольной части ДНР

Украинские власти решили принудительно эвакуировать 744 ребенка из части Донецкой народной республики (ДНР), заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин. Его слова приводит ТАСС.

Филашкин указал, что Киев намерен принудительно вывезти детей и их родных из более чем 10 населенных пунктов, расположенных в подконтрольной Украине части ДНР. По словам чиновника, планируется переселить в более безопасные регионы мирное население города Новогродовка, а также находящихся около него нескольких сел и поселков, села Островское под Кураховом и села Полтавки в Ильиновской общине.

Украинские власти мотивируют это решение вопросами безопасности.

Ранее решение о принудительной эвакуации детей Волчанской общины приняли власти Харьковской области. Об этом сообщил глава украинской Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. По его данным, речь шла только о принудительной эвакуации детей. Гамбарашвили отметил, что около 30 человек отказываются уезжать и остаются в самом Волчанске. Всего на территории общины находятся 2,5 тысячи жителей.