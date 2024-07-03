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00:29, 3 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей

В Харьковской области принудительно эвакуируют детей Волчанской общины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей Волчанской общины, сообщил начальник Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Об этом пишет издание «Общественное».

По данным властей, было принято решение о принудительной эвакуации детей. «Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы [с РФ]», — подчеркнул Гамбарашвили.

Он отметил, что около 30 человек отказываются уезжать и остаются в самом Волчанске. Всего на территории общины находятся 2,5 тысячи жителей.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек.

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      Марина Совина
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