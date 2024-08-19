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12:35, 19 августа 2024Экономика

Суперлуние над Россией показали на фото

В сети появились кадры суперлуния над Россией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Появившиеся в сети кадры этого явления над Россией публикует РБК.

Пик этого явления, «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны» — ожидается 19 августа. Его можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени.

Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч километров. В суперлуние Луна выглядит на 14 процентов больше и примерно на 30 процентов ярче по сравнению с полнолунием. Глазами эту разницу не увидеть, ее можно заметить только при сопоставлении лунных дисков на фотографиях.

В 2024 году суперлуние можно будет наблюдать еще три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

В начале августа жители нескольких регионов России увидели северное сияние. Оно наблюдалось в небе над Новосибирском, Красноярском, Якутском, в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

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      Нина Ташевская
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