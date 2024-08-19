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11:21, 19 августа 2024Мир

Трамп обрадовался поддержке фанатов Тейлор Свифт

Forbes: Трамп заявил о поддержке его кандидатуры фанатами Тейлор Свифт

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что фанаты американской певицы Тейлор Свифт поддерживают его кандидатуру на выборах. Политик опубликовал фотографии поклонников в футболках с его именем и изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ), в своем аккаунте социальной сети Truth Social, передает Forbes.

«Трамп поделился изображениями, на которых были показаны несколько сгенерированных искусственным интеллектом фотографий женщин в футболках с лозунгом "Свифтис за Трампа" (название фан-базы певицы — прим. «Ленты.ру»), а также одна реальная фотография девушки в футболке с такой же надписью», — отмечает издание.

Кроме того, политик поделился постером, сгенерированным ИИ, в котором Свифт изображена в образе «Дяди Сэма», призывающего своих поклонников голосовать за него. Трамп подписал изображения фразой: «Я согласен».

Ранее Трамп заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис — коммунистка, из-за чего ее возможное руководство приведет США к краху.

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      Дарья Устьянцева
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