Трамп заявил о крахе США из-за коммунизма Харрис

Трамп: коммунизм Харрис приведет США к краху

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис — коммунистка, из-за чего ее возможное руководство приведет США к краху. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Товарищ Камала Харрис ужасна для нашей страны. Она всегда была и всегда будет коммунисткой. Под ее "руководством" США потерпят крах, это случится очень быстро», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что «не позволит этому случиться» и не допустит победы Харрис на выборах.

Ранее Трамп заявил, что Харрис избегает общения со СМИ из-за своего «сумасшедшего смеха». По его словам, она часто смеется во время интервью, в том числе когда обсуждаются серьезные темы.