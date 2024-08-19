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12:05, 19 августа 2024Мир

Трамп стал фаворитом россиян на выборах в США

ВЦИОМ: 37 процентов россиян проголосовали бы за Трампа на выборах в США

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Если бы у граждан России был выбор, за кого отдать голос на президентских выборах в США, относительное большинство из них проголосовало бы за бывшего американского лидера и кандидата на роль главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. О политических симпатиях граждан свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Если бы у россиян была возможность поучаствовать в политической жизни Соединенных Штатов, более трети наших сограждан на предстоящих выборах отдали бы голос за Дональда Трампа (37 процентов), и только 8 процентов поддержали бы кандидатуру [вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии США] Камалы Харрис», — говорится в материале.

Отмечается, что сторонников Трампа больше среди молодежи возрастом от 18 до 24 лет (56 процентов), а также среди граждан с хорошим материальным положением (42 процента).

Ходом избирательного процесса в США в разной степени интересуется большинство респондентов (55 процентов). Не интересуются данным вопросом 44 процента граждан.

Ранее Трамп обошел Харрис по результатам опросов общественного мнения среди избирателей в США. Республиканец стал фаворитом как в общенациональном опросе, так и в опросе, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия.

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      Лина Пивоварова
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