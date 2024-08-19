Трое россиян устроили обнаженные танцы под немецкие военные марши и были задержаны

В Петербурге задержали 3 москвичей, устроивших танцы под немецкие военные марши

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Москвы, которые устроили танцы под немецкие военные марши на Васильевском острове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, видеоролик с выходками россиян был выявлен в ходе мониторинга сети. На кадрах несколько молодых людей ночью вышли из салона каршеринга и начали танцевать под немецкие марши времен Второй мировой войны. При этом во время танцев они обнажались и демонстрировали жесты, схожие с приветствием войск нацистской Германии.

Вскоре силовики установили личности участников ролика — ими оказались трое 20-летних москвичей, приехавших в Санкт-Петербург. Силовики задержали их на вокзале и доставили в отдел полиции. Во время разговора с сотрудниками они раскаялись в содеянном и пояснили, что в момент съемки видео были сильно пьяны. Четвертого злоумышленника, также участвовавшего в выходке, ищут.

Ранее жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом. После поимки мужчина пояснил, что оружие было игрушечным, а украденные витамины он якобы раздал прохожим.

