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20:40, 19 августа 2024Экономика

Центробанк опроверг информацию о выплате пенсий цифровыми рублями

Центробанк: цифровые рубли внедрят не раньше второй половины 2025 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пенсии в России не будут в обязательном порядке выплачивать только в цифровых рублях. Появившуюся ранее информацию о подобном новшестве в беседе с Life.ru опровергло Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Представители Центробанка подчеркнули, что для «отказа» от такого способа выплат не нужно писать никаких заявлений в Социальный фонд (СФ) РФ. В регуляторе отметили, что сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования и доступ к такой валюте есть лишь у очень узкого круга лиц.

В ЦБ рассказали, что в сентябре пилотный проект будет расширен — вырастет число тех, кто сможет тестировать операции с цифровыми рублями. Однако эти изменения не затронут пенсионеров, заверили собеседники издания. Массовое внедрение цифровой национальной валюты ожидается не раньше второй половины 2025 года.

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Россияне смогут сами решить, использовать новый способ расчетов или нет. «Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на почте наличными, на карту безналичными или на свой счет цифрового рубля. Выбор останется за человеком», — заявили в Банке России.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала ранее заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубля.

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