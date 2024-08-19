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19:03, 19 августа 2024Путешествия

Турист упал с 31-го этажа люксового отеля на популярном курорте Азии

Scandasia: исландский турист упал с 31-го этажа отеля в Паттайе и не выжил

Фото: Yuttachai Kongprasert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Исландский турист упал с 31-го этажа люксового отеля на популярном курорте Азии и не выжил. Об этом пишет Scandasia.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 19 августа в отеле, расположенном недалеко от кольцевой развязки Dolphin в Паттайе, Таиланд. Во время падения 67-летний Ултан Майкл Браун ударился о здание и о землю. Местная полиция сразу же прибыла на место происшествия. Тело туриста забрали спасатели без привлечения судебно-медицинских экспертов, чтобы свести к минимуму внимание прессы.

Сейчас стражи правопорядка просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать больше подробностей о трагедии. Ожидается, что власти опубликуют дополнительную информацию по мере продолжения расследования.

В конце июля другой турист упал с балкона на Кипре и не выжил. До этого он распивал спиртные напитки в номере с друзьями.

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      Алина Черненко
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