Тысячи туристов эвакуировали в охваченной пожарами популярной стране Европы

Тысячи туристов эвакуировали в охваченной лесными пожарами Франции

Охватившие юг Франции лесные пожары вынудили власти эвакуировать тысячи отдыхающих из кемпингов и других туристических мест. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что из кемпинга рядом с прибрежным городом Кане-ан-Руссийон спасли три тысячи туристов. Кроме того, десятки жителей популярной страны Европы покинули свои дома. Сотни пожарных боролись с огнем 17 и 18 августа, пока к утру 19 августа пожар не удалось потушить.

В настоящее время все еще есть высокий риск новых возгораний.

Ранее вспыхнувший в Гагрском районе Абхазии масштабный лесной пожар попал на видео. Огнем было охвачено более 60 гектаров леса. Тушение осложнялось сухой жаркой погодой и гористым рельефом.