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17:24, 1 августа 2024Путешествия

Масштабный лесной пожар на популярном у россиян курорте попал на видео

Масштабный лесной пожар в Гагрском районе Абхазии попал на видео

Вспыхнувший в Гагрском районе Абхазии масштабный лесной пожар попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Sochi Today.

Огнем охвачено более 60 гектаров леса. Тушение осложняется сухой жаркой погодой и гористым рельефом местности.

Отмечается, что пожарные на популярном у россиян зарубежном курорте тщательно проливают очаги возгорания, чтобы предотвратить повторное воспламенение. В пресс-службе МЧС республики сообщили, что пострадавших от природной стихии нет.

Ранее российские туристы рассказали о постоянных отключениях электроэнергии во время отдыха в Абхазии. Во время грозы на зарубежном курорте ударом молнии повредило высоковольтную линию. В результате без света остались Сухум и западная часть страны — наиболее популярные у туристов места.

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      Фариза Бацазова
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