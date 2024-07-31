Туристы пожаловались на необходимость мыться в море из-за отсутствия света в Абхазии

Sochi1.ru: россияне пожаловались на постоянные отключения света в Абхазии

Российские туристы рассказали о постоянных отключениях электроэнергии во время отдыха в Абхазии. Об этом пишет портал Sochi1.ru.

По данным источника, во время грозы на зарубежном курорте ударом молнии повредило высоковольтную линию. В результате без света остались Сухум и западная часть страны — наиболее популярные у туристов места.

Отдыхающие в Гагре россияне пожаловались на необходимость мыться в море и использовать уличные туалеты из-за отсутствия электричества. «Сегодня нет света с раннего утра. Мы живем в гостевом доме, у них нет никаких генераторов. Мало того, если нет света, то нет воды, у них какой-то наос установлен, — поделилась Елена Воробьева. — Не можем зарядить телефоны, не можем позавтракать. Столовые в округе не работают».

Ранее туристы остались без электричества и воды на черноморских курортах России. Проблемы были вызваны наплывом отдыхающих и ветхостью сетей.