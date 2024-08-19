Ученые поспорили о местонахождении библейской горы Фавор

РИА Новости: археологи спорят о том, где находится гора Фавор из Библии

Стало известно о спорах ученых относительно местонахождения горы Фавор, где, согласно Священному писанию, произошло Преображение Христа. Об этом пишет РИА Новости.

Археологи поспорили, обсуждая эпизод из Нового Завета, в котором за 40 дней до начала Пасхи Иисус Христос вместе с тремя учениками поднялся на «особо высокую гору» и, помолившись там, полностью преобразился. Его лик озарился, а одежда стала белой. До восхождения на гору Иисус посетил селение Кесарию Филлипову у ее подножия. Затем он отправился к Тивериадскому озеру «через всю Галилею», а после этого ушел на юг, в сторону Иерусалима.

Изучив упомянутые географические названия, часть ученых пришла к выводу, что библейская гора — это гора Фавор на востоке Изреельской долины (современный Израиль). Однако другие исследователи возразили, что в Евангелии гора описывается как уединенное место, в то время как возле Фавора в годы жизни Христа стоял военный гарнизон. Кроме того, высота горы Фавор всего 575 метров над уровнем моря. Ввиду этого отдельные историки не смогли согласиться с коллегами и призвали подробнее изучить версию о массиве Хермон, где расположена самая высокая точка Израиля, на вершине которой есть уединенные и малодоступные участки. Не исключено также, что Преображение произошло на Мероне — самой высокой горе в Галилее.

Преображение — одно из двунадесятых празднеств, которое христиане отмечают в честь таинственного Преображения Иисуса Христа.

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