Верующая сообщила о чуде со статуей Девы Марии

В США женщина назвала чудом моргнувшую статую Девы Марии

Женщина из США заявила о чуде, после того как заметила движение век статуи Девы Марии. Об этом пишет USA Today.

Конни Липтак из Огайо сфотографировала статую Девы Марии Фатимской, которая в момент съемки, по ее свидетельствам, закрыла и открыла глаза. Женщина назвала это чудом. Случай произошел в городе Кантон, куда статую привезли из Португалии в рамках паломнического тура для американских католиков. «Я знала, что это чудо, потому что смотрела на нее все утро. Ее глаза действительно закрылись. Я хочу сказать, вы ясно можете видеть, что ресницы опущены», — заявила Липтак.

При этом преподобный Дэвид Мисбренер, пастор базилики Святого Иоанна Крестителя, где Липтак наблюдала за моргнувшей статуей, заявил, что у него есть сомнения относительно произошедшего. «Я немного скептически отношусь к таким вещам, и церковь очень осторожна с чудесами. С камерой может случиться что угодно. Я считаю, что если кто-то получил духовную или физическую пользу, значит, она [статуя] выполнила свою задачу». По словам Мисбренера, чудо — это способность статуи собрать людей вместе для молитвы.

«Мы знаем, что она плакала 15 раз», — сказал Ларри Мажино, смотритель статуи.

Фатимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фатима в 1917 году. По свидетельствам трех детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества, касающиеся судеб мира. Католической церковью признаны подлинным чудом. После Фатимских явлений на месте, где произошло чудо, был построен санктуарий, а в 1920 году была изготовлена и установлена статуя Девы Марии Фатимской высотой чуть больше одного метра.

Ранее сообщалось, что Ватикан признал фальшивкой статую Марии из Тревиньяно, к которой стекались тысячи паломников. В 2016 году женщина из коммуны Тревиньяно-Романо, регион Лацио, заявила, что видела Деву Марию на озере Браччано. Женщина объявила себя мистиком и сообщила, что через статую богоматери на берегу озера она якобы получала некие откровения и обрела возможность творить чудеса.