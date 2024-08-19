Ученый предупредил о новых сильных землетрясениях на Камчатке

«Известия»: на Камчатке сохраняется угроза сильных землетрясений

После мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке менее двух суток назад, угроза новых сильных подземных толчков сохраняется. Об этом заявил директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров в разговоре с «Известиями».

Между тем, по словам ученого, новые землетрясения все же будут слабее «основного» подземного толчка. «Все указывает на то, что это событие не является форшоком — землетрясением, которое происходит перед более сильным сейсмическим событием. Наоборот, сейчас мы наблюдаем мощный афтершоковый процесс. Другими словами, еще некоторое время будут возможны сильные землетрясения, но более слабые, чем основной толчок. Они могут вызвать сотрясения с интенсивностью до пяти баллов», — заключил Чебров.

Утром воскресенья, 18 августа, по местному времени в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал на глубине шесть километров. Позднее специалисты регионального филиала геофизической службы РАН сообщили, что после землетрясения было зафиксировано более 250 афтершоков.

