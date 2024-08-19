На Камчатке заявили о сотнях афтершоках после землетрясения

РАН: более 250 афтершоков произошло после землетрясения на Камчатке

После сильного землетрясения на Камчатке произошли сотни афтершоков. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

«Общее количество афтершоков превышает 250», — заявили исследователи. Специалисты предупредили, что жители Камчатки продолжат ощущать подземные толчки магнитудой пять-шесть в ближайшую неделю.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал срочно расселить дома, которые пострадали от мощного землетрясения и рискуют обрушиться. Глава российского региона потребовал настойчиво предлагать гражданам переезжать из опасного жилья в маневренный фонд. Также будут обследованы все объекты социального назначения внутри, в первую очередь речь идет про школы. При необходимости будут проведены восстановительные работы до начала учебного года, уточнил Солодов.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на Камчатке 17 августа. Его очаг залегал на глубине шесть километров. Глава камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров спрогнозировал, что в ближайшее время в Петропавловске возможны подземные толчки с интенсивностью до 5 баллов.