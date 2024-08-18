Жителей Петропавловска-Камчатского предупредили о повторных толчках после землетрясения

Сейсмолог РАН Чебров: в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки

В Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки после землетрясения у берегов Камчатки, предупредил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. В видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчасткому краю, сейсмолог рассказал, что повторные толчки будут продолжаться «довольно долго».

«В ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов. Скорее всего, она их не превысит», — сообщил Чебров.

При этом сейсмолог отметил, что афтершоковый процесс с высокой вероятностью указывает на то, что более интенсивных толчков в ближайшее время не произойдет.

Ранее стало известно, что в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Уточняется, что эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.