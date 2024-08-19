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20:44, 19 августа 2024Бывший СССР

В администрации Покровска рассказали о сопротивлении населения эвакуации

WP: значительная часть населения Покровска сопротивляется эвакуации

Фото: Thomas Peter / Reuters

Значительная часть населения подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) сопротивляется эвакуации на подконтрольные Киеву территории. Об этом заявила начальник отдела информационной политики украинской городской военной администрации (ГВА) Покровска Екатерина Янжула изданию The Washington Post (WP).

Янжула прокомментировала ситуацию в городе после объявленной принудительной эвакуации детей. Она рассказала, что чиновникам приходится ежедневно обходить жителей и сталкиваться с их сопротивлением выезду на подконтрольные Киеву территории.

«[Российские войска] продвигаются к окраинам Покровска. Мы видим — это не секрет», — подчеркнула представитель ГВА. По ее оценкам, в городе в настоящий момент находятся порядка 53 тысяч человек.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей трех подконтрольных Украине населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Красноармейске, Димитрове (Мирноград) и Селидово.

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      Юрий Леонов
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