В Армении опровергли очередное заявление Азербайджана об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана о том, что армянская армия нарушила режим прекращения огня на границе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 18 августа около 23:50 подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности.

В Ереване также напомнили о предложении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна создать совместный механизм с Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе. Как сообщили в Баку, он занимался разведкой над позициями армии республики на границе.

