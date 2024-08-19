Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 19 августа 2024Бывший СССР

В Армении опровергли очередное заявление Азербайджана об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на границе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана о том, что армянская армия нарушила режим прекращения огня на границе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 18 августа около 23:50 подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности.

В Ереване также напомнили о предложении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна создать совместный механизм с Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе. Как сообщили в Баку, он занимался разведкой над позициями армии республики на границе.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Путин решил рассказать Пашиняну о визите в Баку

      В Эстонии пройдет «Яростный волк» НАТО

      Поджигательница торговых центров в российском городе попала на видео

      Раскрыты главные страхи россиян в путешествиях

      В МИД Германии заявили об обмене с Россией данными по «Северным потокам»

      Политолог допустил наличие у России рычага давления на Польшу

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

      Российского военного и его знакомого осудили за кражу iPhone у продавца интернет-сервиса

      Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше