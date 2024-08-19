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17:19, 19 августа 2024Моя страна

В Барнауле показали подросшего малыша-кенгуренка

Кадр: страница «Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева» во «ВКонтакте»

Барнаульский зоопарк показал подросшего малыша-кенгуренка. Соответствующий материал публикует MK.RU.

Выяснилось, что кенгуренок начал выходить самостоятельно на прогулку. До этого он большую часть времени проводил у мамы в сумке, поэтому увидеть его было сложно даже сотрудникам зоопарка.

В учреждении рассказали, что животное, о рождении которого стало известно довольно давно, наконец начало постепенно «дистанцироваться» от матери и самостоятельно выходить на прогулку. На одной из фотографий, опубликованных работниками, видно, как малыш отдыхает под статуей черепахи.

«Пока мама проводит время с папой, мы находим ей замену. Посмотрите, как уже подрос наш малыш-кенгуренок. Стал смелым и почти самостоятельным», — поделились сотрудники.

Ранее в августе на Южном Урале устроили забег для людей и собак.

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      Карина Черных
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