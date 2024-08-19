В Британии раскрыли планы по увольнению Сырского

Зеленский хотел уволить Сырского накануне вторжения ВСУ в Курскую область

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область. Планы раскрыло британское издание The Economist.

По информации издания, в июле 2024 года Сырский находился под серьезным давлением. Ходили слухи, что президент Украины Владимир Зеленский планировал уволить главнокомандующего, подчеркивает The Economist.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Так, издание The Economist написало, что разногласия возникли на почве того, что украинский глава стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью.