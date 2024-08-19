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04:55, 19 августа 2024Россия

В Госдуме предложили ввести в школах курс логики

Депутат Лантратова предложила ввести в школах курс логики

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы (НД) по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школах курс логики. С документом ознакомилось ТАСС.

Отмечается, что курс направлен на развитие у школьников научного и логического мышления. По мнению Лантратовой, это позволит ученикам лучше понимать окружающий мир и анализировать информацию, а также грамотно аргументировать свою позицию.

Депутат подчеркнула, что логика сейчас присутствует во многих высших учебных заведениях, однако напомнила, что ключевые формы мышления развиваются именно в школьные годы.

«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого "клипового мышления", при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», — объяснила Лантратова.

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      Евгений Силаев
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