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09:31, 19 августа 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ назвали самые горячие направления

На Украине назвали покровское направление самым горячим

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой линии боевого соприкосновения. Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении.

Отмечается, что близ Покровска наиболее активные боевые действия происходили в районах населенных пунктов Воздвиженка и Новогородовка.

Близ Торецка Вооруженные силы России, по заявлению украинского генштаба, атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жителям Покровска и Мирнограда в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики необходимо эвакуироваться.

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      Валентин Карант
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