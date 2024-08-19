В Генштабе ВСУ назвали самые горячие направления

На Украине назвали покровское направление самым горячим

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой линии боевого соприкосновения. Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении.

Отмечается, что близ Покровска наиболее активные боевые действия происходили в районах населенных пунктов Воздвиженка и Новогородовка.

Близ Торецка Вооруженные силы России, по заявлению украинского генштаба, атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жителям Покровска и Мирнограда в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики необходимо эвакуироваться.