В Германии пообещали остаться самым главным украинским сторонником в Европе

Шольц: Германия остается самым главным украинским сторонником в Европе

Германия была и остается самым главным сторонником Украины в Европе, заявил канцлер страны Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что Берлин продолжит поддержку с помощью кредита в размере 50 миллиардов евро, который осуществляется вместе с Большой семеркой (G7). «Это позволит Украине закупать оружие в больших масштабах. Она может на это рассчитывать», — говорится в публикации.

В середине августа Германия в рамках очередного пакета помощи передала Украине еще один комплекс противовоздушной обороны IRIS-T SLS, 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 10 безэкипажных катеров, 26 разведывательных дронов Vector и запчасти к ним, бронемашину Bergepanzer, 6 погрузчиков HMEE, 700 штурмовых винтовок, 10 снайперских винтовок с патронами к ним, 50 марксманских винтовок, 55 тысяч аптечек, а также средства для обезвреживания взрывоопасных объектов.