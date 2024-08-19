В Грузии призвали Украину пересмотреть недружественные шаги

Премьер Грузии Кобахидзе призвал Украину пересмотреть недружественные шаги

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал руководство Украины пересмотреть недружественные шаги по отношению к республике. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, Киеву, в частности, стоит пересмотреть отзыв украинского посла из Тбилиси, который произошел в 2022 году после отказа Грузии вводить санкции против России и выдавать разрешение на полет на Украину самолета с грузинскими бойцами, решившими воевать на украинской стороне.

При этом премьер подчеркнул, что на сегодняшний день Грузия остается «в режиме односторонней дружбы», поскольку «это нужно украинскому народу».

Ранее Кобахидзе высказывал предположение, что боевые действия на Украине окончатся в 2025 году. По его мнению, конец вооруженного конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношений Грузии и США.