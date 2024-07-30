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00:27, 30 июля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в 2025 году
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Имеди».

По мнению премьера, конец конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношения Грузии и США, независимо от того, будет ли в Белом Доме администрация демократов или республиканцев. «Это является основой для нашего оптимизма», — сказал он.

Ранее в США заявили о заморозке помощи Грузии после принятия закона об иноагентах.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщал о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.

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      Сергей Грехов
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