Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Имеди».
По мнению премьера, конец конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношения Грузии и США, независимо от того, будет ли в Белом Доме администрация демократов или республиканцев. «Это является основой для нашего оптимизма», — сказал он.
Ранее в США заявили о заморозке помощи Грузии после принятия закона об иноагентах.
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщал о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.