Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в 2025 году

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Имеди».

По мнению премьера, конец конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношения Грузии и США, независимо от того, будет ли в Белом Доме администрация демократов или республиканцев. «Это является основой для нашего оптимизма», — сказал он.

Ранее в США заявили о заморозке помощи Грузии после принятия закона об иноагентах.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщал о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.

