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13:59, 19 августа 2024Мир

В МИД Германии заявили об обмене с Россией данными по «Северным потокам»

МИД Германии: Берлин обменивался с Москвой данными о подрыве «Северных потоков»

Германия обменивалась с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток», но не предоставляла данные промежуточных результатов расследования. Об этом сообщил МИД ФРГ, передает РИА Новости.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». По его словам, к Германии и другим странам в двустороннем порядке предъявлены претензии к выполнению обязательств в рамках антитеррористических конвенций.

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      Дарья Устьянцева
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