В МИД предупредили Германию об ответе на изъятие российской собственности

Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным

Если власти Германии решит изъять российскую собственность в Берлине, со стороны Москвы будут ответные меры, касающиеся недвижимости ФРГ. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень четкий — любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — сказал он.

По словам Тяпкина, российская сторона внимательно отслеживает ситуацию и незамедлительно реагирует на малейшие изменения в этом вопросе.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что правительство ФРГ планирует экспроприировать активы России для продолжения поддержки Украины. Он подчеркнул, что это решение является неверным и его партия будет голосовать против этого.