В Москве откроют памятник Чкалову

Нижегородский губернатор Никитин: в Москве откроют памятник Валерию Чкалову

В Москве на Ходынском поле откроют памятник летчику-испытателю, нижегородцу Валерию Чкалову. Об этом в Telegram-канале в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Решение принято в связи со 120-летием летчика, уточнил он. Чкалов впервые совершил беспосадочный перелет через Северный полюс, преодолев 8,5 тысячи километров за 63 часа и 16 минут. За перелет на Дальний Восток ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Трагическим для Чкалова стал испытательный полет на новом истребителе на Центральном аэродроме на Ходынском поле в декабре 1938 года. Двигатель самолета заглох, и воздушному средству не хватило запаса высоты, чтобы добраться до взлетно-посадочной полосы. Местом вынужденного приземления стал захламленный склад, летчик из-за удара вылетел из кабины и ударился головой о металлическую арматуру. Чкалова доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В ноябре 2018 года было принято решение о присвоении имени Валерия Чкалова аэропорту Нижнего Новгорода. В голосовании, посвященном присвоению аэропортам имен великих соотечественников, приняли участие сотни тысяч человек.