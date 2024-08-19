В Раде рассказали о проблемах с подтверждением помощи от Запада

Депутат Рады Железняк: Запад подтвердил лишь половину объема запрошенной помощи

Запад подтвердил лишь половину объема запрошенной Украиной финансовой помощи на 2025 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк YouTube-каналу «РБК-Украина».

Железняк рассказал о проблемах с подтверждением помощи от Запада. По его словам, западные партнеры к настоящему моменту подтвердили выделение в следующем году только 16 из 32 миллиардов долларов, запрошенных Киевом.

«Пока что обещания мы слышали, а как оно будет работать, до сих пор не решено», — признал политик. Он также сообщил, что значительную часть финансирования составляет кредит под доходы от замороженных российских активов.

Ранее федеральное правительство Германии опровергло сообщения об ограничении военной помощи Украине. По словам чиновника, слухи о сокращении военной поддержки Украины по финансовым причинам являются «позорным обвинением».