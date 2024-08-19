В России выросли продажи подержанных машин

«Автостат»: продажи подержанных машин в России выросли на 9,3 процента в июле

По итогам июля 2024 года суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России выросли на 9,3 процента в сравнении с июньским показателем и достигли уровня в 546,2 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В годовом выражении продажи б/у машин в стране увеличились на 6,7 процента, уточнили эксперты. Июльская динамика реализации подержанных автомобилей оказалась рекордной с начала 2024 года. Предыдущий максимум аналитики фиксировали в апреле — тогда продажи выросли на 2,8 процента год к году.

В месячном выражении июльские темпы уступили только мартовским. За первый месяц весны продажи на вторичном авторынке выросли к февральскому уровню на 26 процентов. В физическом плане продажи в июле не дотянули 5,1 тысячи до годового максимума, который был установлен в августе 2023 года (551,3 тысячи единиц), резюмировал глава пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

Ранее в «Автостате» заявили о снижении средней стоимости автомобиля с пробегом в России на 2,7 процента. По итогам июля 2024 года показатель сократился до 1,51 миллиона рублей. При этом средняя цена подобных машин в стране, как уточнили в агентстве, падает пятый месяц подряд — с марта. Однако в июле спад оказался наиболее стремительным за этот период времени.