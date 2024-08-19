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15:19, 19 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе десятилетний гимназист поджигал автомобили и попался

В КЧР 10-летний гимназист поджигал автомобили, чтобы впечатлить одноклассников

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Черкесске полицейские задержали 10-летнего гимназиста, который поджигал автомобили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

По данным правоохранителей, 18 августа 32-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный поджег его автомобиль марки Тоyota Сrown, который был припаркован на Магазинной улице. Позже оперативникам сообщили, что на Крайней улице произошло аналогичное возгорание автомобиля марки «ВАЗ-21124». По горячим следам силовики установили личность подозреваемого поджигателя. Им оказался 10-летний ученик гимназии. Позже он признался в содеянном. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По информации Telegram-канал Mash Gor, мальчик рассказал, что поджигал машины для того, чтобы впечатлить одноклассников. Кроме того, поджоги он снимал на видео для друзей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске полиция задержала 61-летнего местного жителя за поджог BMW X6 стоимостью полтора миллиона рублей.

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      Анна Габай
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