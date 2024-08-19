В США пройдет съезд Демократической партии

В Чикаго с 19 по 22 августа пройдет съезд Демократической партии США

В американском городе Чикаго в понедельник, 19 августа, открывается Национальный съезд Демократической партии США. Он будет проходить до четверга, 22 августа. Об этом пишет «Интерфакс».

На мероприятии выступят многие видные представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Также в ходе съезда выступят экс-президент США Билл Клинтон, его супруга — бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также бывший глава американского государства Барак Обама.

Ранее опрос жителей США о предстоящих выборах показал, что 50 процентов американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис.