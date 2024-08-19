В столице Израиля взорвался грузовик

Times of Israel: в Тель-Авиве при взрыве грузовика погиб мужчина

В столице Израиля Тель-Авиве взорвался грузовик, находившийся внутри мужчина погиб. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на полицию.

Предварительно, причиной взрыва стало заложенное под грузовик взрывное устройство. Полиция рассматривает все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее сообщалось, что 29 июня стало известно о попытке теракта у посольства Израиля в Сербии. В ходе него неизвестный ранил из арбалета полицейского. Один из полицейских был ранен в шею, однако успел выстрелить в ответ.