В России рассказали о целях визита Путина в Азербайджан

Депутат Калашников: визит Путина в Азербайджан свидетельствует о партнерстве

Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан на переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым свидетельствует о стратегическом партнерстве, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. О важности встречи депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это официальный визит. То есть торжественный визит, который свидетельствует о том, что мы в стратегическом плане связаны», — отметил Калашников.

При это депутат рассказал, что если говорить об экономических, транспортно-логистических темах визита, то одной из таких должен был стать транспортный коридор Север — Юг, который проходит через Азербайджан.

«Мы довольно давно с ними завязали взаимоотношения, и Алиев серьезно пошел нам навстречу. Построил там сам ветку железнодорожную. Взял ее на себя. Хотя она ему не особо нужна, но нужна Россия как часть коридора», — поделился он.

Наверняка, было много подписано политико-экономических соглашений, о некоторых из них я не знаю даже. Может быть, были консультации, связанные со стабильностью на Южном Кавказе Леонид Калашников глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

«В любом случае это визит друга к другу своему. Судя по тому, как его встречает там Алиев. Надеюсь, что визит принесет нам очень хорошие результаты», — заключил Калашников.

Ранее Путин заявил, что Москва испытывает удовлетворенность по итогам визита российской делегации в Баку на переговоры с Азербайджаном. Он добавил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.

