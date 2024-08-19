Власти начнут эвакуацию детей из обстреливаемых районов Белгородской области

Гладков: детей будут эвакуировать из обстреливаемых районов Белгородской области

Из приграничных районов Белгородской области, находящихся в зоне постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), начнут эвакуировать детей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Будем вывозить детей из населенных пунктов приграничных муниципалитетов, находящихся в зоне постоянных обстрелов врага, на очное обучение в другие регионы страны», — написал чиновник.

По его словам, речь идет о школьниках, которые проживают в Шебекино, Муроме, Новой Таволжанке, Ржевке, а также в населенных пунктах Валуйского городского округа, Краснояружского и Борисовского районов.

Глава области призвал проработать порядок вывоза, а также заявил, что детей необходимо отправлять при согласовании с родителями.

В этот же день стало известно, что из девяти приграничных районов Курской области эвакуировали больше 121 тысячи россиян. «За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — уточнил замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.