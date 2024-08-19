Внедорожник с туристами упал со скалы в море на Сахалине и попал на видео

Sakh.online: внедорожник с туристами упал со скалы на Сахалине

Внедорожник с туристами сорвался со скалы на Сахалине и попал на видео. Ролик с места инцидента публикует Telegram-канал Sakh.online.

Отмечается, что путешественники пытались подняться на автомобиле на гору Крузенштерна, однако в районе Баклана он упал с высоты в море. На кадрах видно, как машина стоит на берегу в непригодном для дальнейшей езды состоянии.

При этом пассажиры и водитель чудом смогли спастись. Они рассказали, что выбраться из авто им удалось с трудом. Джип весь вечер оставался в воде. Автор видео подчеркнул, что его уже однозначно не удастся спасти и через неделю он весь будет желтый от сырости.

Ранее российский турист сорвался со скалы при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали. 35-летний житель Москвы Иван и еще восемь россиян решили подняться на пик Труньян без сопровождения гида.

