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15:20, 19 августа 2024Ценности

Внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк»

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в новом наряде на отдыхе, ее внешность оценили в сети фразой «старуха Шапокляк». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в синем макси-платье с бахромой, принтом в виде леопардовых пятен и глубоким декольте. Также она надела широкополую соломенную шляпу черного цвета и сандалии на толстой подошве в тон. Кроме того, ведущая дополнила образ массивными бусами и объемной плетеной сумкой бренда Saint Laurent.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Старуха Шапокляк», «Реклама ивановской фабрики?», «Хеллоуин в этом году раньше времени наступил?», «Баба-яга», «Не обижайтесь, но к этому образу действительно не хватает метлы», «Жуткие сандалии», «Вкус не купишь», — заявили юзеры.

Ранее в августе мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева посмеялась над сменившим имидж мужем — резидентом юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павлом Волей.

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