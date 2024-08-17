Ляйсан Утяшева посмеялась над сменившим имидж Павлом Волей с усами и бородой

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева посмеялась над сменившим имидж мужем — резидентом юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павлом Волей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость продемонстрировала фото супруга, на котором он предстал в черной рубашке, а также с бусами и цепочкой на шее. Кроме того, комик позировал перед камерой с усами и бородой.

«Как похорошел Павел Воля при Ляйсан», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе внешность советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с татуировками по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа».