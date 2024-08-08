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16:20, 8 августа 2024Ценности

Внешность Филиппа Киркорова с тату по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Внешность советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с татуировками по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа». Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 57-летний исполнитель и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова отправились в Грецию для съемок клипа на совместную песню «Молодая Мадонна». На размещенных кадрах артист предстал, сидя на борту мини-яхты в рваных черных шортах и белой оверсайз-майке. При этом наряд обнажал покрытую узорами кожу звезды.

Кадр: @fkirkorov

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Подписчики высказались о трансформации певца в комментариях. «Ужасно все, начиная с рисованного тела. Был нормальный мужик, что осталось?», «Похож на бомжа, а был красавцем», «Ужасно выглядите. Такой интеллигентный были», «Тот случай, когда тату на теле не украшают, а наоборот», — отметили юзеры.

В мае сообщалось, что Киркоров кардинально сменил имидж. Так, он вышел в свет с седыми волосами и стрижкой сессон.

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      Карина Черных
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