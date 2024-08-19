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15:05, 19 августа 2024Бывший СССР

Военный чиновник на Украине закупил некачественной одежды для ВСУ на 500 тысяч долларов

Чиновник Херсонской ОВА закупил некачественной одежды для ВСУ на $500 тысяч

Фото: Национальная полиция Украины

Директор департамента Херсонской областной военной администрации (ОВА) по вопросам гражданской защиты и оборонной работы закупил для Вооруженных сил Украины (ВСУ) некачественную одежду на 500 тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в хищении государственных средств, сообщает в Telegram Национальная полиция Украины.

«В результате ненадлежащего исполнения должностным лицом служебных обязанностей государству был нанесен ущерб более чем на 18,7 миллиона гривен», — говорится в публикации.

Отмечается, что комплекты зимней формы, закупленные под руководством чиновника, не отвечали техническим требованиям украинских войск.

Ранее на Украине за фиктивное зачисление футболистов в армию оштрафовали командира роты ВСУ. Отмечается, что в роте охраны проходили службу семь игроков и тренеров профессиональной футбольной команды Ивано-Франковской области, которые получали выплаты от государства.

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      Глеб Палехов
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