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20:12, 19 августа 2024Путешествия

Восемь мужчин изнасиловали туристку на курорте Европы и сняли ее на видео

Фото: Albert Gea / Reuters

Восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли ее на видео. О случившемся сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, восемь подозреваемых — семеро французов и один швейцарец — в возрасте от 18 до 26 лет напали на 18-летнюю британскую туристку. Они плевали на пострадавшую, избивали и оскорбляли ее, при этом снимая происходящее на видео. Один из преступников записал 14 видеороликов общей продолжительностью 170 секунд, а другой — пять видеороликов общей продолжительностью 142 секунды.

Уточняется, что пятеро мужчин непосредственно участвовали в изнасиловании, а трое оставшихся наблюдали и совершали действия сексуального характера. В настоящее время все они содержатся под стражей.

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Инцидент произошел 14 августа 2023 года, однако подробности появились лишь спустя год. Трое подозреваемых познакомились с британкой на вечеринке и начали к ней приставать. Затем они подозвали других ребят принять участие в «бесплатном сексе». Таким образом девушка оказалась в заложниках толпы мужчин. Утром ее нашел заплаканной в холле отеля охранник.

Администрация гостиницы и власти курорта резко осудили случившееся и активно участвуют в следствии.

Ранее швейцарец изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на Майорке, Испания. Инцидент произошел в ресторане Магалуфа, где 4 августа проходила вечеринка. Туда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями.

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      Марк Успенский
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